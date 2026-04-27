【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、4月28日発売の『Numero TOKYO』6月号特装版（増刊）カバーに初登場する。 ■ここでしか出会えない、STARGLOWのあらたな表情 特装版（増刊）でしか手に入らない別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「TOKYO IN BLOOM：東京華街」と題したスペシャルな24ページにわたる大特集を展開。ここでしか出会えない、STARGLOWのあらたな表情が刻まれた一冊になっ