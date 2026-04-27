秋田銀行 [東証Ｐ] が4月27日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の98億円→112億円(前の期は91.2億円)に14.3％上方修正し、増益率が7.4％増→22.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の42億円→56億円(前年同期は54億円)に33.3％増額し、一転して3.7％増益計算になる。 業績