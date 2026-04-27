東海染工 [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1.5億円→2億円(前の期は3.1億円)に33.3％上方修正し、減益率が51.8％減→35.7％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の2億円→1.6億円(前の期は4.1億円)に20.0％下方修正し、減益率が52.3％減→61.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算