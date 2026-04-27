大豊工業 [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.3倍の30億円に伸び、従来予想の25億円を上回って着地。27年3月期も前期比59.6％増の48億円に拡大する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を20円→28円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比2円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.8％増