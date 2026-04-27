三谷産業 [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比70.1％増の45.1億円に拡大したが、27年3月期は前期比13.7％減の39億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の6.7億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の1.5％→1.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース