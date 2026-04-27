南海辰村建設 [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の22.4億円→28.5億円(前の期は23.8億円)に27.2％上方修正し、一転して19.3％増益を見込み、一気に9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.9億円→17億円(前年同期は17.4億円)に55.8％増額し、減益率