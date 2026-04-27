27日14時現在の日経平均株価は前週末比1062.35円（1.78％）高の6万778.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は861、値下がりは650、変わらずは57。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を480.30円押し上げている。次いでファナック が167.61円、ファストリ が144.01円、東エレク が139.79円、フジクラ が66.17円と続く。 マイナス寄与度は136.97円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、野村総研