合同製鐵 [東証Ｐ] が4月27日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％減の110億円になり、27年3月期も前期比36.9％減の70億円に落ち込む見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比80円減の100円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比56.2％減の19.7億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.7％→4.0％