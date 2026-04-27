あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜２０代〜７０代に聞いた、走るのが得意なイメージのある芸能人＞ １位武井壮２位井出らっきょ３位猫ひろし４位なかやまきんに君５位森脇健児６位イモトアヤコ７位間寛平８位ケイン・コスギ９位錦野旦 ＜視聴者プレゼント＞「PÂTISSERIE YUKINOSHITA KAMAKURA」の鎌倉しらすパイをプレゼント！