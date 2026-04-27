中国・河北省保定市蠡（れい）県の農地で地下水が汚染されていた問題で、中国メディアの海報新聞は26日、「（地元当局は）村民からの汚染の訴えを10年放置したにもかかわらず、ネットで暴露されると3日で結果出す？」との記事を掲載した。先日、中国の環境問題系ブロガーが、同県の農地の地下水が汚染により真っ赤に染まっていることを動画に撮影してネット上で暴露し、物議を醸した。地元住民は、この地下水を用いて育てた小麦に