★駅から徒歩圏内で楽々鎌倉旅！★ 全て駅から徒歩圏内！混雑回避をしながら楽しめる移動楽々鎌倉旅をご紹介！観光、グルメ、絶景、宿、夕食と旅に欠かせない５大項目も全て網羅します！ 【出演者】郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・やす子 【ご紹介させていただいた施設】・鶴岡八幡宮 小町通り・鎌倉だし巻き亭・YOUR MUSK by John's Blend 鎌倉小町通り店 ・材木座海岸 ・鎌倉ミレメーレ・