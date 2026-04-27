アートディレクター、グラフィックデザイナーの祖父江慎さんが、3月15日に亡くなった。66歳だった。27日、共同通信が報じた。【画像】祖父江慎さん死去を家族が公表祖父江さんのXで、家族が公表。Xでは「【家族よりのご報告】突然のお知らせとなりますが、夫・祖父江慎は3月15日に逝去いたしました。略儀ながらここにご報告し、生前、皆様から受けたご厚情に、深く感謝申し上げます。故人の意向と親族の思いから詳細は控えさせ