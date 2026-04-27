岐阜県警科学捜査研究所の専門研究員・小森領太さん（４１）が３月、岐阜大大学院を修了し、農学博士の学位を取得した。県警の業務と並行して執筆した学位論文では、従来の唾液の識別方法よりもコストが低く、検出感度も同等以上の新たな識別法を発表し、性犯罪や窃盗事件などの捜査への活用が期待されている。小森さんは名古屋市出身。名古屋大学を卒業し、製紙会社に約３年間勤めた後、２０１４年に県警に採用された。法医の