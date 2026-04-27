グローバルボーイズグループ「JO1」の大平祥生さんが、5月31日でグループとしての活動を終了することがわかりました。【映像】「JO1」としての活動を終了する大平祥生4月27日、グループの公式サイトで所属事務所は、「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と、発表。また、大平さ