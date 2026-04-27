Photo: 小林奈納子 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。日差しが強い日のアウトドアに便利なサングラス。ただ、サングラスってこめかみが痛くなったり、大きすぎたりと使い心地が良いものに出会えない…という方も多いのではないでしょうか。machi-yaに登場した「Sorgeサングラス」は、アジア人の骨格に合わせて設計されたスポーツサングラスです