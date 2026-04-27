Image: ADRIANO CONTRERAS / GIZMODO US｜写真はGalaxy Buds4 昨年発表されたSamsung（サムスン）のイヤホンGalaxy Buds4とプレミアモデルのGalaxy Buds4 Pro。後者は、Apple（アップル）のAirPods Pro 3のライバルに位置しており、心拍モニターのようなヘルス機能搭載が期待されていましたが、実装にはいたらず。次モデルでのせるかな？と思いきや、サムスンにはまた別の考えがあるようです