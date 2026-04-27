【東スポ音楽館】歌手の岡本幸太が４月１日にシングル「永遠の沼に堕ちたマリオネット」（作詞・酒井一圭／作曲・向井浩二）のタイプＣをリリース。同曲のタイプＡとＢは昨年９月にリリースされている。“追撃盤”は本人にとって初めてで、うれしさとともにプレッシャーがあると明かした。――新曲はどんな作品岡本「みなさんをキュンキュンさせるというコンセプトで純烈の酒井さんに歌詞を書いていただきました。直球型の求愛