お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が２７日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、関西を拠点に活動する芸人の発言に怒りをあらわにした。塙は先日、上沼恵美子が司会を務める読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」に出演する機会があった。上沼に会うのが久々ということで、地元である千葉・我孫子にある有名なアイスコーヒーを差し入れしたところ、上沼は大喜びしたという。さらに後日、上沼が自身のラ