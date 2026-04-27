日本相撲協会が発表日本相撲協会は27日、五月場所（東京・両国国技館）の番付を発表した。新大関に霧島（音羽山）、新関脇に熱海富士（伊勢ヶ濱）が昇進。新たな顔ぶれにファンは歓喜している。五月場所の幕内は2横綱、3大関となった。熱海富士とともに琴勝峰が新関脇に昇進。小結には高安とともに若隆景が返り咲いた。前頭十六枚目には、竜電と若ノ勝が再入幕した。十両では、関取復帰の炎鵬が西の十四枚目に。2023年夏場所