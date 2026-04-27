クマからの被害を守ろうと、威嚇や防除の役割を果たす四足歩行AIロボットの開発事情が2026年4月25日放送の「サタデーLIVE newsジグザグ」（読売テレビ・日本テレビ系）で紹介された。ロボットが、音や光でクマを威嚇し山へ誘導する番組は自治体からの依頼を受け、実用化に向けた実証実験をしている企業の取り組みを紹介した。四足で歩行する小型犬ほどのロボットに、クマを検知し、識別する機能を搭載する。このロボットに音や光で