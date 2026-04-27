UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が26日、自身のインスタグラムを更新。「エゾエンゴサク」や「カタクリ」を見に行ったことを報告した。 【写真】森の妖精のようでまぶしすぎます 「浦臼町へ。今が見頃の『エゾエンゴサク』を見てきました」と投稿。春らしいオフショルダーのトップスとベージュのスカート姿で花畑にたたずむ写真を添え、「エゾエンゴサクは、春の訪れを告げる北海道