ヤクルトが26日の中日戦で0−3で完封負け。今季初めて同一カード3連敗を喫し、首位の座を2位阪神に明け渡した。【もっと読む】松下歩叶の「家庭の事情」を知る今季のヤクルトは投手が先発、救援ともに安定していることが白星につながっている。先の広島3連戦は2戦目から2試合連続ゼロ封勝ちを収めた一方で、打線は3試合でわずか計5得点。この中日3連戦に限っては、投手陣が6失点、5失点、3失点と安定感を欠いたが、今後も上位