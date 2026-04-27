種市も消えた。【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり25日のソフトバンク戦で負傷交代したロッテ・種市篤暉（27）が左アキレス腱断裂だったことが判明。今季中の復帰が絶望的となった。「因果関係があるとは断言できないが、WBCの影響は間違いなくあるでしょう。一塁線への打球を追いかけようとして転倒し、そのまま担架で運ばれた。種市はWBCで本来の持ち場とは違うリリーフで3試合に登板、連投もあった。