カゴメから、通信販売「カゴメ健康直送便」にて、青森県産「ふじ」を使用したストレートりんごジュース「青の森の蜜」が、数量限定で注文受付中！生産者、JAアオレン、カゴメの3者が約2年をかけて開発した、豊かなコクと華やかな香りを存分に愉しめる特別な一本。150年の歴史を誇る青森りんごの未来をつなぐ、果肉感あふれる至福のジュースの魅力をお伝えします。 カゴメ「青の森の蜜」 注文受付開始日：2026年3月