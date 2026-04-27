記事ポイントゴールデンウィークのニセコで桜・新緑・春紅葉・雪山の4つの季節が同時に広がるニセコユナイテッドのリフト券がピーク時の半額、大人1日券6,000円で5月6日まで滑走可能午前スキー×午後ラフティングで冬と夏のアクティビティを同日に体験できる桜の花びらが舞う傍ら、羊蹄山の頂に純白の雪が輝く光景が、ゴールデンウィークのニセコに広がります。奇跡のような春の共演は、毎年ゴールデンウィーク限定です。2026年は5