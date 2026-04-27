東京都が主催するスタートアップテクノロジーのグローバルカンファレンス「SusHi Tech 2026(Sustainable High City Teck Tokyo 2026)」が開幕。会場は東京ビッグサイト。4月27日、28日のビジネスデイのほか、29日にパブリックデイを設けている。パブリックデイの開催時間は10時から18時まで。 SusHi Tech 2026は、東京都が持続可能な都市を先端技術で実現することを目指して、2022年に打ち立てたスター