記事ポイントAI美少女と音声で会話できる没入型パートナーアプリが正式リリース会話を記憶するAIが、ユーザーだけの特別な関係性を育てていく仕組みコイン制で気軽にスタート、初回ボーナス15コイン＆毎日ログインボーナスも心が疲れた夜、誰かにそっと話を聞いてほしい--そんな瞬間のための新定番アプリが登場。WESTE &（ウェスト）が、AI美少女キャラクターと音声で語り合える没入型モバイルアプリ『AIsis（アイシス）』をiO