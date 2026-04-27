ステージ上では見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』がスタートした。【動画】アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第1回：ピラフ星人記念すべき第1弾には、若年層に人気のアーティスト・ピラフ星人が登場。3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を更新したピラフ星人が、幼少期の思い出や上京