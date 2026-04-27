ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠でのガーディアンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。3戦連発とはならず4試合ぶりの無安打に終わったが、華麗な守備で勝利に貢献した。球団の公式SNSでは岡本がチーム内に新たな“儀式”をもたらしたことを紹介した。初回の第1打席は空振り三振。4回の第2打席は三ゴロ、6回の第3打席は右飛に倒れるなど3打数無安打。4試合ぶりのノーヒットに終わった。それで