27日午前11時半ごろ、東京・品川区でクレーン車が転倒し住宅の屋根にぶつかる事故がありました。警視庁によりますと、27日午前11時半ごろ、東京・品川区で「クレーン車が横転しました」などと通報がありました。工事中のクレーン車が転倒し、クレーン部分が近くの住宅の屋根の部分にぶつかったということです。この事故によるけが人はいないということです。警視庁が転倒した原因などを調べています。