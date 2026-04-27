ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、Visaのタッチ決済で乗車料金の30％がキャッシュバックされる「電車でも！タッチでVisa割キャンペーン！」を全国で実施する。期間は5月1日～31日。 本キャンペーンでは、期間中にVisa割に登録したVisaカードを使って、対象の鉄道事業者をVisaのタッチ決済で利用すると対象となる。Visa割の参加には、事前にメールアドレスとカード番号の登録