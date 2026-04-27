自分が役員を務める建設会社の資金630万円を横領したとして、新潟市に住む49歳の男が業務上横領の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、逮捕された男は建設会社の経営などに従事していましたが、25年4月上旬ころ、この会社の業務上預かり保管中の資金を自分の借金返済や遊興費に充てるため会社の銀行口座から現金630万円を払い出し、返済先や自分名義の銀行口座に振込入金して横領した疑いが持たれています。 警察