チェルシーを率いるカラム・マクファーレン暫定監督が、FAカップ決勝に進出した喜びを口にした。26日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。FAカップ準決勝が26日に行われ、チェルシーは日本代表MF田中碧の所属するリーズと対戦。23分にエンソ・フェルナンデスが先制点を決めて、公式戦4試合ぶりの得点を挙げると、この1点を最後まで守り切り、1−0で勝利。チェルシーは2021−22シーズン以来となるFAカップ決