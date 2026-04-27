¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬4·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍ§chube ¡ÚÈÄÌîÍ§Èþ¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú²ÈÂ²»þ´Ö¡Û¤Þ¤¿¤Þ¤¿¿·¼ÖÅÐ¾ì¡ª¡©Ê¿ÏÂ¤ÊµÙÆü¤ä¤ª²È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂç¸ø³«¡ÚµÙ¤ß¤ÎÆü¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÈÄÌîÍ§Èþ ¡Û ¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎG¥¯¥é¥¹¡×?°¦¼Ö? ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çã¤¤½Ð¤· ¡õ Í¼¿©ºî¤ê¤ÎµÙÆü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÈäÏªÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤¬ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ë¾è¤êÆþ¤ì