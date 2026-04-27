[写真]＝ムツ カワモリ【スコア】ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ【得点者】0−122分ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）1−130分セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）1−263分オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）1−376分ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）2−384分フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）3−390＋9分アレモン（ラージョ・バ