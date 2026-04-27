27日の参議院予算委員会で「再審法見直し」を無所属・泉房穂議員が高市総理へ何度も強く訴えた。【映像】「改めて決断を」泉議員の熱弁に拍手が起こる瞬間泉議員は「総理この再審法はやっぱり最終的に総理が決断するしかない。私はそう思います。なぜか。これはやはり法務省と検察の関係が実は大きいと思います。あまり知られていませんが、多くの中央省庁ほとんどですが、事務次官が省庁のトップです。でも検察と法務省の関係