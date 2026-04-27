今秋、県内を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会で組織委員会は県栄養士会などと協力して、選手や関係者向けにムスリム対応の「なごやめし」レシピ集を作り、公開した。鶏肉を使った「みそカツ」、調味料にアルコールを使わないなど、多少の制限はあるが、味はなごやめしそのもの。組織委では、今後、「アジア競技大会を契機に、愛知・名古屋の食文化を知ってもらいたい」と話している。アジア・アジアパラ競技大会に