東京・品川区で建築作業中のクレーン車が横転し、住宅の屋根に接触する事故がありました。けが人はいないということです。【映像】住宅の屋根に横転したクレーン車が接触（実際の様子）午前11時半ごろ、品川区西五反田で「クレーンが転倒する事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、空き地で建築作業中に袋に入った土を運ぶ作業をしていたクレーン車がバランスを崩し、2階建ての住宅の屋根に倒れかかりました。