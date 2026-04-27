「iPhoneは高いけど、売ると高く売れるから実質安い」といった話を聞いたことがある人もいるかもしれません。iPhoneは中古市場でも人気があり、リセールバリュー（売却価格）が高いといわれています。 本記事では、13万円のiPhoneを2年後に売却した場合と、4万円のAndroidを使い切った場合を比較し、どちらが経済的なのかを検証します。 iPhoneは本当にリセールが高い？ iPhoneは中古市場でも