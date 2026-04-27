春になると、自宅のポストに届く「固定資産税・都市計画税」の納税通知書。封を開けた瞬間、記載された金額を見て思わず目を疑ってしまう人もいるのではないでしょうか。 特に、マイホームを建ててから数年が経過したタイミングで、納税額がこれまでの2倍近くに跳ね上がっていることに気づき、困惑するケースは少なくありません。本記事では、固定資産税が突然高くなる「3年目（または5年目）の壁」の正体と、