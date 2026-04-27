一昔前は、年金生活者はのんびりと生活するというイメージだったかもしれませんが、昨今は多くの高齢者が働いています。とはいえ、実際に両親がそのような働き方をしていると、「生活が苦しいのでは」「子どもとして支援したほうがいいのでは」と悩む人もいるでしょう。 本記事では、公的データをもとに高齢者の収入や就業状況を確認しながら、支援が必要かどうかを判断するポイントについて解説します。