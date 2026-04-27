インフレや政府のスマートフォン値引き規制もあって、スマートフォンの価格が大幅に高騰している中、注目されているのが中古スマートフォンだ。国内での流通を加速させるには何が求められているのか、中古スマートフォン事業者のいくつかの取り組みを確認してみよう。中古スマホに馴染みが薄いだけに抵抗感も強い昨今著しく進んでいる、スマートフォンの価格高騰。昨今の円安に加え中東情勢の悪化、そしてAI需要の高まりによるメモ