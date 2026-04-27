「人が怖くて仕方なかった」――俳優の大東駿介が、26日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVerで配信中)で、かつて抱えていた対人恐怖症について語った。俳優になるため、あえて原宿のカフェや六本木のバーで働き、人と話すことに向き合ってきた大東。その転機には、カフェ店長からの「雑談っていうのは与えるんじゃなくて、受け取ればいい