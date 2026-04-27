小説家のイ・ウェスさんがこの世を去って、4年が経過した。イ・ウェスさんは2022年4月25日、75歳でこの世を去った。【写真】「闘病中」と嘘をついた韓国歌手、突然この世を去る訃報は遺族によって本人のSNSを通じて伝えられた。度重なる闘病生活当時、故人の長男は「25日夕方、最愛の父が永眠されました。家族全員が看取ったため一人ではなく、穏やかに旅立たれました。まるで眠りに身を任せるかのように静かに目を閉じられました