タレントのホン・ジンギョンが、元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんと、女優チェ・ジンシルさんの子供であるファンヒとジュンヒにとって“心強いおばさん”としての役割を自負し、周りに感動を与えた。去る4月26日、韓国で放送されたMBC『ソラとジンギョン』（原題）にて、ホン・ジンギョンは15年ぶりに再会したモデルのイ・ソラから、「本当にすごいと思うのは、ファンヒとジュンヒを気にかけ続けていること。自分の子供