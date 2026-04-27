俳優のキム・インムンさんがこの世を去ってから15年が経った。キム・インムンさんは2011年4月25日、72歳でこの世を去った。【画像】整形失敗でうつ病、急逝した韓国女優1967年の映画『裸足の栄光』でデビューしたキム・インムンさん。『ナツメの木に愛が実るね』『順風産婦人科』『ホテリアー』といった数々の国民的ドラマに出演したほか、『猟奇的な彼女』『花嫁はギャングスター』『達磨よ、遊ぼう！』『マイ・リトル・ブライド