俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが、“拉致バラエティ”の洗礼を受けた。5月3日に韓国で初放送されるtvNのバラエティ番組『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）がベールを脱ぎ、3人の波乱に満ちた旅路を予告した。【写真】パク・ソジュン、チェ・ウシクの密着ショット『花より青春：リミテッド・エディション』は、行き先も宿泊先もまったく分からない状況に放り込まれたチョン・ユミ、パク・ソジュ