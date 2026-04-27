新ボーイズグループ「GENUS（ジェナス）」が、音楽界に野心的な第一歩を踏み出した。5人組ボーイズグループGENUSは、本日（4月27日）各種音楽配信サイトを通じてデジタルシングル『SUGAR RUSH』をリリースし、正式デビューを果たした。【画像】JUNG KOOK、後輩の“ダンスカバー”に反響グループ名「GENUS」は「Generation Us」の略で、ファンと共に新しい時代を創っていくという力強い抱負が込められている。彼らは正式デビュー前