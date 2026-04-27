非公開のはずの結婚式が、またしても暴かれた。2PMのオク・テギョンが一般女性である新婦に配慮して非公開挙式を選んだが、式後、ホテル客室から撮影されたとみられる写真がオンライン上に拡散している。【写真】オク・テギョンの結婚式、妻まで流出新婦の顔まで公開される由々しき事態だ。本人たちにとっては人生の節目となる私的な儀式だったはずが、外部の視線によって一瞬で“公開コンテンツ”に変えられてしまったといえる。