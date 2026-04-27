【モデルプレス＝2026/04/27】モデルの桜井美悠が4月25日、自身のInstagramを更新。息子とのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳ママモデル「しっかり歩いてて微笑ましい」1歳息子とのお散歩ショット◆桜井美悠、息子との日常を公開桜井は「いつかの桜 毎日みにぎしと外でさんぽ」とつづり、写真を投稿。桜の木の下で、スウェットとデニムのラフな姿の桜井と、グレーのトップスにデニムを合